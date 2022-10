Allegri si affida a Milik e Vlahovic | Locatelli in regia | le ultime da Lisbona

Questa sera alle 21 la Juventus affronterà il Benfica per la quinta giornata del Gruppo H di Champions League. Ai bianconeri serve un'impresa ...invece riproporrà il 3 - 5 - 2 con il tandem d'attacco formato da Vlahovic e Milik. Per il resto il tecnico sialla stessa squadra che ha battuto l'Empoli. Niente da fare per i ...Da Di Maria a Pogba, passando per Bremer e Paredes fino a Chiesa. Cinque giocatori che sarebbero stati nell'idea di Allegri dei titolari di questa squadra m ...I ragazzi di Allegri devono compiere l'impresa al Da Luz, mai espugnato, per continuare a tener vivo il sogno qualificazione ...