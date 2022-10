Airbnb | le zone turistiche rurali crescono 8 volte più delle città

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – In Italia ledove si prenota maggiormente “in valore assoluto sono quelle grosse: Roma, Milano e Firenze sono tornate al vertice della classifica dopo la pandemia. La cosa interessante, però, è che lechedi più rispetto al periodo pre-pandemico sono Palermo, Pisa e Como. Ancora più interessante è confrontare la crescita, non cittadine, che è ottosuperiore a quella. Questo fenomeno di dispersione del turismo iniziato con la pandemia sta proseguendo nel periodo post-pandemico probabilmente perchè le persone amano trovarsi inmeno trafficate”. Lo ha detto Giacomo Trovato, amministratore delegato di, in ...