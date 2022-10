Zangrillo e la Pubblica Amministrazione | ' Lo smart working è uno strumento utile'

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Paolo, neo ministro alla Funzione, in un'intervista a Il Messaggero ha indicato i punti fondamentali del suo 'programma'. "Personalmente non sono per i modelli estremi, come lo ...

Funzione Pubblica

Lo dice il neo ministro dellaamministrazione, Paoloa Radio 24. 'Con la pandemia il numero dei lavoratori italiani che sono andati in smart working - dice - sono passati da ...Paolo, neo ministro alla Funzione, in un'intervista a Il Messaggero ha indicato i punti fondamentali del suo 'programma'. "Personalmente non sono per i modelli estremi, come lo smart ... Il nuovo ministro per la Pubblica amministrazione è il senatore Paolo Zangrillo Zangrillo: "La Pa è un fattore di competitività per il sistema economico. Lavorerò di conseguenza continuando a fornire, come già sta avvenendo grazie al Pnrr, tutti gli strumenti necessari a renderla ...ROMA (ITALPRESS) – Alla riforma della Pubblica Amministrazione di Renato Brunetta bisogna aggiungere “la velocità e l’essere ...