ABC sorprende con la stagione 8 di Rookie | una storia ambiziosa e coinvolgente

ABC sorprende ancora una volta annunciando l’inizio delle riprese della stagione 8 di The Rookie, una serie che da quasi otto anni affascina il pubblico con storie intense e personaggi memorabili. La produzione, ora in pieno svolgimento con location internazionali, promette nuovi colpi di scena e un’evoluzione narrativa ancora più coinvolgente. Preparatevi a scoprire cosa riserva il futuro per gli eroi di questa avvincente saga poliziesca.

La produzione di seventh season del celebre drama poliziesco The Rookie sta procedendo con grande entusiasmo, confermando l'interesse e la fiducia di ABC nel progetto. Dopo quasi otto anni di trasmissione, il successo della serie si consolidata ulteriormente con le recenti riprese in location internazionali, segnando un passo importante nella sua evoluzione narrativa. inizio delle riprese e anticipazioni sulla stagione 8. la produzione entra nel vivo in cecoslovacchia. Le immagini e i video provenienti dal set rivelano che le riprese di The Rookie sono attualmente in corso a Praga, Repubblica Ceca.

