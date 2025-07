LIVE Alcaraz-Rublev 6-7 6-3 4-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | viene giù il Centrale per il numero dello spagnolo che vale il break!

L’emozione di Wimbledon 2025 infiamma il centrale, dove Alcaraz e Rublev si sfidano in un match palpitante. Tra scambi di potenza e nervi saldi, ogni punto si trasforma in una battaglia epica. La tensione cresce con ogni gioco, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. Chi conquisterà la vittoria in questa sfida mozzafiato? Segui da vicino la diretta per non perdere nemmeno un istante di questa grande sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace centrale, il quarto. 5-3 Si allarga di pochissimo il dritto in cross difensivo del russo, che avrebbe girato anche questo scambio! Alcaraz consolida il break ma non fuga i dubbi. Seconda!!! 40-30 Eccolo, l’errore di rovescio gratuito di ‘bassa concentrazione’ di Alcaraz. Si riapre il game! 40-15 Vincente il dritto anomalo del russo. 40-0 Slice vincente, il russo non risponde di dritto mentre Alcaraz passeggiava verso la rete. 30-0 Sbaglia di dritto il russo. 15-0 Botta vincente al corpo. Attenzione, il set non è finito. L’iberico avrà innescato le marce alte a livello mentale oltre che tecnico? 4-3 Arrabbiatissimo Rublev, non può che applaudire! Il passante in corso in spaccata indescrivibile di Alcaraz, che ha giocato tre punti di una difficoltà inaudita e ha fatto 3 vincenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Rublev 6-7, 6-3, 4-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: viene giù il Centrale per il numero dello spagnolo che vale il break!

