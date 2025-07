canottaggio tre titoli a testa per fiamme oro e fiamme gialle ai campionati italiani

A Ravenna si è scritto un capitolo emozionante dei Campionati Italiani di canottaggio 2025, con le Fiamme Gialle e Fiamme Oro protagoniste assolute. Tre titoli a testa per ciascuna formazione, che hanno dimostrato ancora una volta la loro supremazia nelle specialità olimpiche. Un risultato che sottolinea il prestigio di queste eccellenze sportive, pronte a scrivere nuove pagine di storia nei prossimi appuntamenti.

Si sono disputati a Ravenna i Campionati Italiani 2025 di canottaggio della categoria senior: nelle specialità olimpiche tre titoli a testa per Fiamme Gialle (quattro di coppia maschile, quattro di coppia femminile, otto maschile) e Fiamme Oro (singolo maschile, doppio femminile, quattro senza maschile), ed uno a testa per CUS Torino (otto femminile), Fiamme Rosse (due senza femminile), Marina Militare (doppio maschile), CC Saturnia (due senza maschile), RSC Cerea (quattro senza femminile) e SC Timavo (singolo femminile), mentre nelle specialità non olimpiche un successo ciascuno per SC Firenze (due con maschile) e SC Gavirate (quattro con maschile). 🔗 Leggi su Oasport.it