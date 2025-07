Alluvioni in Texas si temono 100 vittime

Le recenti alluvioni in Texas stanno lasciando un bilancio drammatico, con almeno 100 vittime e il timore che il numero possa salire. Mentre la natura si abbatte con forza, anche i tagli lineari al Dipartimento per l’efficienza governativa, guidato in passato da Elon Musk, vengono ora messi sotto accusa, alimentando il dibattito sulla gestione delle emergenze e delle risorse pubbliche. La situazione resta critica e in continua evoluzione.

È destinato a salire il bilancio delle alluvioni in Texas: si temono 100 vittime. Intanto, finiscono sotto accusa i tagli lineari del Doge, il Dipartimento per l'efficienza governativa che era guidato da Elon Musk prima della rottura con il presidente americano Donald Trump.

Almeno 6 morti per le alluvioni in Texas, bambini tra i dispersi - Tragedia in Texas: almeno sei vittime e numerosi dispersi, tra cui bambini, a causa delle devastanti alluvioni che hanno colpito la regione.

Almeno 67 i morti in Texas, si cercano ancora 11 persone; Fiume straripa in Texas e investe un campo scout, morti e dispersi: le immagini drammatiche; Alluvioni in Texas: i morti salgono a 24, ma centinaia i dispersi.

Alluvione in Texas, si temono quasi 100 vittime - Le piogge continuano incessanti in Texas, dove il bilancio per le alluvioni si avvicina drammaticamente ai 100 morti. Si legge su laregione.ch