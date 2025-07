Osimhen Juventus retroscena che riguarda il Napoli | De Laurentiis ha una speranza per l’attaccante lo scenario è questo in vista dell’estate! Ultimissime

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più incerto, con il Napoli che spera ancora in un finale positivo prima della partenza. Mentre le voci di un possibile addio si fanno insistenti, lo scenario dell’estate si avvicina con nuove possibilità per l’attaccante. La Juventus osserva attentamente la situatione, pronta a valutare le opportunità di mercato. Ecco tutte le ultime novità e retroscena su questa intricata vicenda che potrebbe rivoluzionare il calciomercato italiano.

Osimhen Juventus: il Napoli spera questo per l'attaccante, scenario definito in vista dell'estate! Ultimissime novità sul suo futuro. La storia tra il Napoli e Victor Osimhen è giunta al capolinea. Non ci sono più margini di ricucitura: il rapporto tra il club e il centravanti nigeriano è definitivamente incrinato e la separazione è l'unica via percorribile. Secondo le ultime notizie riportate dal giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini, la dirigenza partenopea è ora fiduciosa che un nuovo club possa farsi avanti per pagare la clausola rescissoria e chiudere una delle vicende più complesse dell'estate.