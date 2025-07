Genoa Vardy la decisione di Vieira sul colpo a parametro zero

Il Genoa ha preso una decisione cruciale riguardo allo scenario di mercato, optando per altre soluzioni invece di puntare su Jamie Vardy, protagonista di un’operazione a parametro zero. Il rapporto tra il club e l’esperto attaccante si è fermato di fronte a questa scelta strategica del tecnico Patrick Vieira, che riflette le nuove priorità del Grifone e apre le porte a interessanti alternative sul mercato.

Genoa, la decisione di Patrick Vieira sull’ingaggio da parte del grifone di Jamie Vardy, libero dopo l’addio al Leicester Jamie Vardy resta alla ricerca di una nuova squadra dopo il rifiuto del Genoa, che ha deciso di non procedere con l’ingaggio dell’attaccante ex Leicester. Secondo quanto riportato da Mail Online, il tecnico dei rossoblù, Patrick . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Genoa Vardy, la decisione di Vieira sul colpo a parametro zero

In questa notizia si parla di: genoa - vardy - decisione - vieira

Repubblica – Vardy al Genoa, l’affare era fatto ma Vieira ha detto no: il retroscena - Un colpo di scena scuote il calciomercato: Jamie Vardy, l’eroe del Leicester dei miracoli, sembrava ormai pronto a indossare la maglia del Genoa.

Gattuso? Pioli? Cannavaro? La FIGC fa con calma, la decisione sul c.t non è stata ancora presa. "Non ci sono novità, l'unica è che stiamo studiando. Abbiamo qualche giorno a disposizione e vogliamo usarli tutti. Al di là dei nomi vogliamo capire se c'è un pro Vai su Facebook

Il Genoa aveva convinto Vardy a tornare a giocare ma Vieira ha detto no; Il Genoa aveva convinto Vardy a tornare a giocare ma Vieira ha detto no; Jamie Vardy in Serie A, un club l'ha convinto a 38 anni: spunta un problema.

Il Genoa aveva convinto Vardy a tornare a giocare ma Vieira ha detto no - L'operazione era stata chiusa grazie anche ad alcuni sponsor ma il tecnico ha avuto timore di un Balotelli- Riporta msn.com

Repubblica - Vardy al Genoa, l'affare era fatto ma Vieira ha detto no: il retroscena - Di più: l'eroe del Leicester dei miracoli era a un passo dal Grifone, la trattativa era di fatto conclusa . Scrive calciomercato.com