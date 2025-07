Kiev 5 vittime nei raid russi nel Donetsk e nel Kherson

Le tensioni tra Russia e Ucraina si acuiscono ancora una volta, con un bilancio di almeno cinque civili uccisi nei recenti raid russi nelle regioni di Donetsk e Kherson. I bombardamenti hanno colpito infrastrutture e zone residenziali, lasciando dietro di sé distruzione e dolore. Questa escalation mette in evidenza la crescente fragilità della pace, sottolineando l’urgenza di trovare soluzioni durature per il conflitto. La comunità internazionale deve agire subito per fermare questa spirale di violenza.

Almeno cinque civili sono stati uccisi nelle regioni di Donetsk e Kherson, rispettivamente nell'est e nel sud dell'Ucraina, a causa dei bombardamenti russi. Lo affermano le autorità , ripresa dai media ucraini. Secondo le autorità , Mosca ha colpito infrastrutture critiche e sociali, in particolare aree residenziali, danneggiando 5 grattacieli e 6 abitazioni private. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev, 5 vittime nei raid russi nel Donetsk e nel Kherson

