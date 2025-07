Arese Sg Sport | Davide Bovi nello staff del settore calcio

Arese SG Sport si arricchisce di un nuovo talento: Davide Bovi entra nello staff del settore calcio, portando la sua esperienza e passione per il calcio giovanile. Un passo importante nel cammino di crescita della società , sempre più protagonista nel panorama calcistico delle giovani leve. Con entusiasmo, il presidente Colantuono annuncia questa novità strategica: un investimento che promette di elevare ulteriormente gli standard e i risultati della SG Sport Arese.

