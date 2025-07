Alpinista cade in un crepaccio su un ghiacciaio in Svizzera salvato dal suo chihuahua

In un sorprendente episodio di coraggio e amicizia, un alpinista è caduto in un crepaccio sul ghiacciaio Fee in Svizzera, rischiando la vita. Ma a fare la differenza è stato il suo fedele chihuahua, che con il suo abbaiare incessante ha attirato l’attenzione dei soccorritori, guidandoli verso il pericolo e salvando così il suo amico umano. Un gesto che dimostra quanto l’amore possa superare ogni ostacolo.

L’uomo è precipitato sul Fee Gletscher mentre passeggiava con il cagnolino, che abbaiando ha guidato i soccorritori. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Alpinista cade in un crepaccio su un ghiacciaio in Svizzera, salvato dal suo chihuahua

In questa notizia si parla di: alpinista - cade - crepaccio - ghiacciaio

Alpinista cade in un crepaccio su un ghiacciaio in Svizzera, salvato dal suo chihuahua; Alpinista in solitaria cade in un crepaccio, recuperato dal Soccorso Alpino Valdostano; Montagna, alpinista cade in un crepaccio sul Bianco: disperso.

Alpinista cade in un crepaccio su un ghiacciaio in Svizzera, salvato dal suo chihuahua - L’uomo è precipitato sul Fee Gletscher mentre passeggiava con il cagnolino, che abbaiando ha guidato i soccorritori ... Secondo repubblica.it

Alpinista cade in un crepaccio in Svizzera, lo salva il suo chihuahua - Un alpinista caduto in un crepaccio sulle Alpi svizzere è stato tratto in salvo grazie al suo devoto chihuahua, rimasto sul bordo della cavità fino all’arrivo dei soccorritori. Segnala msn.com