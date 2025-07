Anche Richard Gere al compleanno del Dalai Lama

anche Richard Gere ha partecipato ai festeggiamenti per il 90° compleanno del Dalai Lama. Migliaia di devoti, tra cui politici e celebrità, si sono radunati a Dharamshala, in India, per celebrare il leader spirituale e la sua battaglia per la pace. Le violente piogge monsoniche non hanno spento l’entusiasmo di un evento che unisce culture e speranze di armonia globale. Un incontro che rimarrà nella storia come simbolo di solidarietà e spiritualità.

Migliaia di buddisti, e non solo, si sono riversati nella città himalayana di Dharamshala in India per celebrare il 90o compleanno del Dalai Lama: oltre a ministri indiani, ci sono seguaci di lunga data tra cui l'attore di Hollywood Richard Gere e migliaia di devoti riuniti per onorare il leader in esilio, venerato come un difensore della pace. Lo riporta la Bbc. Le violente piogge monsoniche non hanno smorzato gli animi quando il leader spirituale tibetano è apparso indossando abiti tradizionali e un ampio mantello giallo, sorridendo e camminando con l'aiuto di due monaci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anche Richard Gere al compleanno del Dalai Lama

