Nicoletta Romanoff | La perdita di mio fratello mi ha spezzata Sono stata criticata per aver avuto quattro figli da tre uomini diversi ma la verità è che sono stati loro a salvarmi

Nicoletta Romanoff affronta il dolore per la perdita del suo fratello, un trauma che l’ha segnata profondamente. Criticata per le sue scelte di vita, ha trovato nella maternità e nella scrittura una forza rigenerante. Al BCT 2025, l’attrice svela il suo viaggio emozionale, condividendo il libro che narra la sua storia tra perdita, rinascita e l’amore incondizionato dei suoi quattro figli, veri pilastri di speranza e salvezza.

