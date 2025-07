Maltempo flagella il Nord Italia | una vittima nel Milanese oltre 150 interventi dei vigili del fuoco

Il Nord Italia si trova ad affrontare una furiosa ondata di maltempo, con venti impetuosi e pioggia torrenziale che hanno causato devastazioni e tragedie. Una donna di 63 anni ha perso la vita e due persone sono rimaste ferite, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti oltre 150 volte per soccorsi e emergenze. La regione si stringe nel dolore, mentre le autorità lavorano per contenere i danni. La natura si mostra implacabile: cosa ci aspetta ora?

È di una vittima e due feriti il bilancio della violenta ondata di maltempo che ha investito il Nord Italia nella prima domenica di luglio. A perdere la vita è stata una donna di 63 anni, residente a San Vittore Olona, colpita mortalmente dalla caduta di un grosso albero abbattuto dal vento e dalla pioggia battente che hanno investito nel pomeriggio la zona dell’Alto Milanese. Il dramma si è consumato a Robecchetto con Induno, piccolo comune agricolo in provincia di Milano, nella località Cascina Induno. L’albero, schiantatosi improvvisamente al suolo in un’area boschiva, ha travolto anche altre due persone: una donna di 68 anni e un uomo di 70, entrambi ricoverati in ospedale in codice giallo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Maltempo flagella il Nord Italia: una vittima nel Milanese, oltre 150 interventi dei vigili del fuoco

