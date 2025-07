Erba amara per i doppi azzurri | tutti eliminati prima della seconda settimana

L’erba amara del torneo si fa sentire, con i doppi azzurri eliminati già prima della seconda settimana, lasciando un amaro in bocca. Mentre il singolare maschile italiano si distingue con tre qualificati agli ottavi, la disfatta nel doppio evidenzia le sfide ancora da superare. La scena tennistica italiana si prepara a vivere una seconda settimana ricca di emozioni e riflessioni. Tuttavia, questa situazione può diventare un’opportunità per rinnovare impegno e forza.

Il terzo Slam stagionale si prepara ad iniziare la seconda settimana con lo storico record dei tre giocatori italiani qualificati per gli ottavi di finale del singolare maschile. Non è però tutto rose e fiori il bilancio della spedizione tricolore perché l’erba si rivela amara per i doppi azzurri. Nessuna delle coppie iscritte è infatti riuscita a centrare il traguardo della fase decisiva dei rispettivi tornei, risultato che, nel complesso, può ritenersi al di sotto delle attese anche in considerazione dei diversi successi, pur se ottenuti sulla terra battuta, conquistati nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Erba amara per i doppi azzurri: tutti eliminati prima della seconda settimana

