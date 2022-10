“Vive davvero così” Elenoire Ferruzzi GF Vip 7 | fuori dalla Casa il video e la verità choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022)incastrata da un. In queste ore sta facendo il giro del web che smentisce la versione dei fatti della concorrente del GF Vip 7. Nei giorni scorsi la vippona aveva parlato della sua vitadal reality show, parlando del luogo in cuia Milano: il quartiere CityLife. Come raccontato nelladel GF Vip, a 18 anniha deciso di lasciare ladei genitori e di trasferirsi in città. Gli inizi non sono stati facili e la vippona ha raccontato il primo periodo da sola a Milano: “Abitavo dai miei in unaenorme a Laveno, quando ho detto ai miei che mi sarei trasferita a Milano erano contrarissimi. Mio padre mi ha detto ‘Vai a Milano? Ok, c**i tuoi, arrangiati, non ti ...