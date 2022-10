Usigrai contro le direzioni Rai | “Nessuno può essere obbligato ad usare il maschile anche se Meloni lo chiede”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ha fatto molto discutere il fatto che la Presidente del Consiglio Giorgiauserà la formula “il presidente” del Consiglio in occasione delle comunicazioni ufficiali, preferendo quindi ilal femminile. Sul tema è intervenuto oggi pure l’, il sindacato unitario dei giornalisti italiani, che si è così espresso in una nota sul tema del linguaggio di genere: L’avvocato, l’avvocata. Il presidente, la presidente. Mentre l’Italia si sta faticosamente adeguando agli standard europei sull’uso del femminile negli incarichi pubblici e nelle professioni – come dimostrala recente scelta della Treccani, che segue le indicazioni già fornite dall’Accademia della Crusca – in molte testate della Rai stiamo assistendo ad un pericoloso arretramento. Lestanno ...

