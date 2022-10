Tottenham | tifosi in rivolta contro Conte | “Esoneratelo | è una vergogna”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Antoniofinisce nel mirino di una parte della tifoseria del. Dopo la clamorosa sconfittail Nottingham Forest, la terza in sette partite a ottobre, il tecnico leccese non è più saldo sulla panchina degli Spurs, almeno secondo alcuniche ne chiedono addirittura un esonero. Nel mirino non solo il risultato, ma anche le sostituzioni e la gestione complessiva: “è una“, “Abbiamo alcuni dei migliori giocatori di calcio del mondo e lui chiede loro di giocare come Burnley. Ma gioca per vincere, stronzo”, “E’ una disgrazia”, si legge. SportFace.

Seconda, inattesa sconfitta consecutiva per ildi Antonio Conte : dopo il 2 - 0 patito a Old Trafford contro il Manchester United nel turno infrasettimanale di Premier League, è arrivato l'1 - 2 casalingo contro il Newcastle United , ora ...LONDRA (Inghilterra) - Dura presa di posizione da parte deidelnei confronti del loro allenatore Antonio Conte. I sostenitori degli Spurs si sono rivolti in massa su Twitter dopo la sconfitta interna per 2 - 1 contro il Newcastle e molti di ...Quando si scende in campo ogni tre giorni è necessario che si abbia a disposizione una rosa profonda e il club lo sa bene Le dichiarazioni del tecnico sulla rosa. “Sono stato molto chiaro in estate co ...Accostato alla Juventus per un eventuale "dopo Allegri", e al momento impegnato in una difficile trattativa per il rinnovo del contratto con il Tottenham, Antonio Conte non sarebbe ben ...