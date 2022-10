Sintesi e gol della partita Roma-Napoli 0-1 dell’11° giornata di Serie A 2022-2023

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ironia del giornalismo, l’ultima sullaA ci arriva dalla Spagna: 23/10/alle 23:31 est Il nigeriano ha sbilanciato lanel tratto finale I napoletani sono tre punti di vantaggio sul Milan Il gol solitario del nigeriano Victor Osihmen nelle fasi finali ha deciso questa domenica il ‘Derbi del Sole’ contro la(0-1) e ha relegato al quinto posto gli uomini di Mourinho, fuori dalle posizioni di Champions League, pur mantenendo la solida leadership di unche questa volta non ha mostrato quella superiorità a cui era abituato ad inizio stagione, ammanettata da una grande versione del giallorosso. rom PISOLINO FORMAZIONIR.Patrick; Mancini (Vigneto, 82?), Smalling, Ibáñez; Karsdorp (El ...

Al ritorno in campo dopo la pausa, ecco ildi Barbetta al 4'. Il Chieti potrebbe anche raddoppiare, ma l'arbitro annulla il raddoppio. E qualche attimo dopo ecco il rigore che consente agli ...Granata avanti al 14' con Aina, che finalizza una bella azione corale della squadra di Juric, pareggio friulano con Deulofeu al 26' su errore in uscita della difesa ospite. Ilpartita arriva al 24' della ripresa con Pellegri, alla prima rete in campionato, con una bella conclusione propiziata dall'ottimo assist di ...