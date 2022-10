“Si è suicidata” Lutto per il volto di Canale 5 | il triste annuncio | “Adesso trova la tua pace”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022)per Ambra Lombardo, è morta una sua carissima amica. È la showgirl a raccontare in prima persona quello che è successo. L’ex concorrente del programma di punta di Canal 5, ha condiviso alcune stories su Instagram ed è qui che ha spiegato che nelle scorse ore ha perso una sua cara amica di nome Sandra. Da quello che racconta Ambra Lombardo si tratterebbe di un terribile caso di suicidio. L’ex prof di TikiTaka, dopo aver dato la notizia, si è lasciata andare in una lunga riflessione sull’influenza che hanno i social sulla vita quotidiana di molti individui. Ambra ha affermato che ognuno di noi ha in mano le redini della propria esistenza e della propria felicità/infelicità. Tuttavia, ha scritto che senza dubbio l’avvento massiccio delle piattaforme web sta fomentando in maniera vertiginosa un modello di vita teso a creare ansie e disturbi da non sottovalutare. ...