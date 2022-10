Adnkronos

... Vicepresidente Ricerca e Sviluppo St Microelectronics, e Alberto, professore all'Università di Berkley. Anche con questo dibattito le celebrazioni per i 40 anni del grande ...A sottolinearlo è stato l'informatico Alberto, professore all'Università di Berkeley, intervenuto oggi il brainstorming "Considerazioni strategiche per la supply chain dei ... Sangiovanni Vincentelli (Berkeley): "Cina vuole Taiwan per avere Tsmc" Roma, 24 ott. (Adnkronos) - 'Vi siete mai chiesti perché la Cina vuole prendersi con 'grande gioia' Taiwan Perchè lì sta la Tsmc', la ...Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Oggi il software sta superando l'hardware e c'è un problema di approvvigionamento di microchip e materie prime, ...