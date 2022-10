Salvini? Meno rosari E Giorgetti Fitto rottweiler di Tajani e

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il governo Meloni è nato ed è in carica. In attesa della fiducia, scontata, del Parlamento, su Affaritaliani.it i ministri top & flop di Luigi Bisignani... Segui su affaritaliani.it

... si è limitato a ripetere quelle di Putin e ciò mi spaventa. Lo vota solo l'8 per cento degli ... E nonostante le simpatie della Lega e di Matteoper il Cremlino, Zelensky è fiducioso sul ...Devono confrontarsi con il nuovo governo che, piaccia oloro, non è più del colore che gradiscono". Sul Passante, ha concluso Lisei "ci incontreremo e ne parleremo anche con il ministro".Prima ancora di ottenerla dalla Camera e dal Senato, il governo di Giorgia Meloni ha ottenuto la fiducia dell’Ucraina.Il vicepremier fa riunioni economiche e incontra la Guardia costiera. Poi in serata va in tv ed elenca il programma. Meloni con santa pazienza lima il discorso di stamani alla Camera per la fiducia: “ ...