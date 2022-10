Platinette | “Sono ingrassato per amore | a lui piacevano i grassi”

Anni e anni diin tv, ma noi dovremmo chiamarla Mauro Coruzzi. Per fortuna non è passato ... Cioè nonobbligati al maschile, maobbligati al femminile! "Ordini di servizio o ...Ascolta questo articolo Mauro Coruzzi , in arte, si è lasciata andare in una lunga intervista al sito del 'Corriere della Sera'. Qui ... per conquistarlo, mi voleva così eesplosa come ...Drusilla Foer, ospite come tutte le settimane di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, ha così risposto a Platinette che nel corso di un’intervista ...Drusilla Foer contro Platinette che l’aveva accusata di scarsa originalità, è arrivata in radio la risposta dell’artista.