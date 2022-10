Palmeiras | rifiutata un'offerta dall'Europa per Endrick

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Secondo Sport ilha detto no ha unada 20 milioni di euro del Paris Saint-Germain per il 16enne attaccante

Eurosport IT

Per primo si è mosso il, ormai saldamente controllato dall'ex sponsor Crefisa (la ... Offerta. E poco prima che per il Flamengo giungessero notizie positive dal Tribunale di Rio si è ...Per primo si è mosso il, ormai saldamente controllato dall'ex sponsor Crefisa (la ... Offerta. E poco prima che per il Flamengo giungessero notizie positive dal Tribunale di Rio si è ... Calciomercato, Chi è Endrick: il fenomeno di 15enne del Palmeiras scoperto su Youtube. Ci sono Real Madrid, Barça e City Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...