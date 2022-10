No#News Magazine – anno IV – numero XXXI

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Buon pomeriggio cari amici oziosi! Al vostro ritorno, in Stazione Centrale ritorna a Milano la mostra fisiologico-anatomica Body Worlds le cui figure umane plastinate ci terrano compagnia fino a fine febbraio 2023. Questa settimana abbiamo letto per voi il libro La Famiglia di Naomi Krupitsky. All’interno, come di consueto, il cartellone degli spettacoli in scena nei teatri milanesi a ottobre, la programmazione delle mostre in musei, gallerie e spazi espositivi, i live sul territorio italiano, la classifica dei film al box office e le nuove uscite di questa settimana nei cinema nazionali. Vi auguriamo oziosamente una festosa settimana! Non dimenticate di scaricare, condividere e oziosamente sfogliare con gli amici il31 di! L'articolo proviene da