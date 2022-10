Morte figlia eroe Sars | il pusher condannato a 14 anni

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Quattordicidi carcere per ilche per 15 ore, il tempo in cui Maddalena Urbani è stata in agonia, non allertò i soccorsi per tentare di salvare la 21enne,del medico Carlo Urbani ...

Abdulaziz Rajab, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Maddalena Urbani. La 21enne figlia del medico Carlo Urbani, lo scienziato marchigiano che per primo scoprì e isolò la Sars, morta nel 2021 a causa di un mix di droga e farmaci a Roma. I giudici della prima Corte d'Assise, dopo oltre quattro ore di camera di consiglio, hanno condannato il pusher a 14 anni di carcere.