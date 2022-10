Macron | bagno di folla a Trastevere per il presidente francese e la moglie Brigitte

Qualcuno si è lanciato in saluti a le president , conche ha risposto con grande affabilità. Undi folla terminato quando il gruppo ha raggiunto l'hotel, sempre a Trastevere, dove...Qualcuno si è lanciato in saluti a le president , conche ha risposto con grande affabilità. Undi folla terminato quando il gruppo ha raggiunto l'hotel, sempre a Trastevere, dove...La lunga giornata romana del presidente Emmanuel Macron, ospite dell'evento "Il grido della pace" della Comunità di Sant'Egidio, si è chiusa con una ...Il testo preparato da Stati Uniti e Albania ha ricevuto 10 voti a favore. Quattro Paesi (Cina, India, Brasile e Gabon) si sono astenuti. Putin: "Saranno per sempre russe, le difenderemo con gli mezzo" ...