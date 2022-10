(Di lunedì 24 ottobre 2022) FORMELLO - Latorna in campo per il classico allenamento di ripresa. La vittoria sull'Atalanta ha dato tanto morale e caricato il gruppo, ora inizia la preparazione per l'impegno di coppa ...

Corriere dello Sport

FORMELLO - Latorna in campo per il classico allenamento di ripresa. La vittoria sull'Atalanta ha dato tanto morale e caricato il gruppo,inizia la preparazione per l'impegno di coppa giovedì contro il ......del 3 - 2 contro il Bologna (quando era entrato a inizio secondo tempo sostituendo Raspadori) e... più staccate- Atalanta a 5 punti, Roma a 6, Udinese - Inter a 7), forte di undici vittorie ... Lazio, ora si pensa al Midtjylland: occhi su Luis Alberto Condividi questo articolo:Roma, 24 ott. – (Adnkronos) – Sei partite senza subire gol, terzo posto in classifica e miglior difesa dell’intera Serie A: l’inizio della Lazio, capace di battere a domicili ...La leggenda biancoceleste Beppe Signori ha commentato in esclusiva alla redazione di Notizie.com la bellissima vittoria della squadra di Sarri contro l'Atalanta: "La Lazio sta ...