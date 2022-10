Calciomercato.com

'Era il 291979 quando un gruppo di volontari somministrò il vaccino orale antipolio in ... ha ricordato Guido Franceschetti, governatore del Distretto Rotary di Roma,e Sardegna. 'L'...... Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 302022 Risanamento - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive S. S.- Assemblea: Bilancio Saras - Appuntamento: ... Lazio, da settembre Zaccagni come Leao e Milinkovic ROMA - Un post, poche parole e tifosi della Lazio scatenati. Ivan Provedel in tre mesi è entrato nei cuori dei laziali. Dopo il bel successo con l’Atalanta, su Instagram ha scritto: “C’mon boys, c’mon ...Contro l’Atalanta si è vista una squadra molto simile a quella che ha in mente il tecnico: difesa blindata, portiere decisivo nel gioco, tanto possesso palla ...