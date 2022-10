Kristjian Asllani | storia | numeri e carriera calcistica

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dopo un arrivo quasi in sordina,sta lentamente conquistando e solidificando la sua posizione all’Inter. Arriva dall’Empoli e si trova a Milano a titolo di prestito oneroso. Arrivato come vice di Brozovic,è stato subito chiamato in aiuto della causa interista in seguito ad un infortunio del giocatore titolare. È passato dall’essere un semi sconosciuto a titolare di uno dei maggiori club italiani, facendo bene anche in Champions e riuscendo a prendersi il rispetto dei suoi tifosi. È un classe 2002 che ha cominciato a far parlare di sé negli ultimi mesi dello scorso campionato di Serie A. Cresciuto in provincia di Pisa ha debuttato da giovanissimo con l’Empoli a cui è ancora legato contrattualmente. È un calciatore versatile in centrocampo con buona impostazione di manovra, un’ottima resistenza e degli ottimi piedi, in particolare il ...