Governo | gli auguri di Bonomi | Giudicheremo i provvedimenti non le persone Cingolani consulente? Ottimo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Innanzitutto è unstorico, è la prima volta di una donna presidente del consiglio quindi facciamo glipersonali di Confindustria al nuovo presidente del consiglio e al nuovo, come sapete non giudichiamo lemanel merito”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, a margine dell’assemblea di Federchimica. “Credo sia stata un’ottima scelta tenere l’ex ministrocomeperché dà continuità su un dossier delicato come quello dell’energia”, ha inotre, a margine dell’assemblea di Federchimica. “Noi – ha aggiunto – avevamo sempre chiesto di avere competenze a partire dal primo giorno e questo va nella giusta direzione”. L'articolo proviene da ...

