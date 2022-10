Gaetano | il siparietto sulla sua entrata in campo con la Roma

CalcioNapoli24

Roma - Napoli,- Kvaratskhelia con i tifosi Non mancavano i sorrisi per gli azzurri prima di salire sul treno. Su tutti uncon Kvaratskhelia ed alcuni tifosi : i ...Ad accogliere il leader di Forza Italia accorrono Licia Ronzulli, Francesco Paolo Sisto,Miccichè. Con un commesso e due guardie del corpo lo scortano all'ascensore. "Emozionato". "No, per ... Napoli in partenza per Roma, tifosi chiedono una foto a Kvaratskhelia: siparietto da ridere con Gaetano | VIDEO CN24 Ci si aspettava al massimo Raspadori, o forse il Cholito. Invece, Spalletti estrae il coniglio dal cilindro e sceglie Gaetano.Il giovane centrocampista è entrato nel secondo tempo della gara di campionato Roma-Napoli. Gianluca Gaetano è stata la mossa a sorpresa di Luciano Spalletti nella gara Roma-Napoli. Quando la gara era ...