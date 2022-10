Diffidati Cremonese-Sampdoria | i blucerchiati a rischio squalifica in vista dell’Inter

La Roma è quarta in classifica con 22 punti dopo 7 vittorie (3 in casa con, Monza e Lecce)... I. Nessuno. Gli ex. Nel Napoli Juan Jesus, Mario Rui, Politano e mister Spalletti. .... .. Infortunati. Chiriches (problema fisico). Radu (problema fisico). Squalificati. .. . EMPOLI . Infortunati. Akpa Akpro (lesione al bicipite femorale). Grassi (...I diffidati di Cremonese-Sampdoria, ecco chi sono i blucerchiati a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro l'Inter.Allo Zini di Cremona la squadra di Alvini ospita i blucerchiati guidati da Stankovic. Dirige l'incontro Maresca di Napoli ...