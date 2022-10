Chi entrerà nella Casa del GF Vip 7? Tutte le ipotesi

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’attenzione degli spettatori del Grande Fratello Vip 7 si è spostata sui possibili nomi dei futuri concorrenti. Negli ultimi giorni, sono state fatte numerosesull’argomento. Al momento, non c’è ancora una conferma definitiva, ma sembra che l’identità di alcuni personaggi sia abbastanza certa. Questa potrebbe essere l’occasione perfetta per vivacizzare un po’ le dinamiche all’interno della. Le prime eliminazioni, l’abbandono di Marco Bellavia e di Sara Manfuso e la squalifica di Ginevra Lamborghini, infatti, hanno inciso profondamente su questo aspetto. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Tante sorprese al GF Vip 7: chi? I concorrenti delladel Grande Fratello Vip 7 si trovano ...