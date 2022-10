Antonella Fiordelisi e la rivelazione choc | ' Alex Belli e Delia Duran mi hanno proposto una cosa a 3'

ha raccontato dall'interno del loft di Cinecittà la proposta giunta dalla coppia. Leggi anche >e il flirt con Massimo Giletti: i paparazzi infiammano il ...Parlando poi cone Edoardo Donnamaria, Elenoire ha spiegato che nella casa c'è una vippona che proprio non sopporta e svela un retroscena: "Si è seduta vicino a Daniele per ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sul fatto che Alex Belli e Delia Duran siano stati due protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip non ci sono dubbi. Per mesi hanno appasionato il pubblico con il loro amore.