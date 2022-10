(Di lunedì 24 ottobre 2022) Evidentemente le sue esortazioni erano eccessive persino per la tv. Anton Krasovsky ,della tv RT (ex Russia Today) è statole sue dichiarazioniche incitavano alla ...

'i bambini ucraini' Ieri il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, aveva esortato i governi a ... «Annegate o bruciate i bimbi ucraini»: anchorman sospeso dalla tv russa dopo i deliri choc in tv VIDEO L'account Twitter di Rt (nuova denominazione della Tv Russia Today) è stato oscurata in seguito a un ricorso legale. (ANSA) ...La tv russa RT (ex Russia Today) ha sospeso l'anchorman Anton Krasovsky in seguito alle sue dichiarazioni che incitavano alla violenza contro la popolazione ucraina: lo ha reso noto su Twitter la capo ...