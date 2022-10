Anderson non sta Immobile | ecco l' inesauribile tuttofare di una Lazio che vola

Il blitz lo firmano Zaccagni e Felipeche capitalizzano una supremazia indiscutibile, solo ...ha presentato un tridente leggero che ha mandato letteralmente in barca la difesa di casa che...Lui c'è sempre. E si adatta, in base alle esigenze della squadra. Da quando è tornato a Roma Felipeha saltato una partita di campionato. Nemmeno una. Sarri lo ha schierato 49 volte su 49, ben 44 dall'inizio. E il brasiliano parte da destra, da sinistra o, come accaduto a Bergamo, ...Lezione di sarrismo a Bergamo per la gioia di duemila tifosi. La Lazio passa sul campo dell’Atalanta, imbattuta fino a ieri in campionato, e ...No Immobile No problem e non è uno scherzo. La Lazio va a Bergamo senza il proprio bomber e domina un'Atalanta finora imbattuta in campionato. Con i gol di Zaccagni e Felipe Anderson ...