Verstappen ricorda Mateschitz | ' Senza di te non sarei in Formula 1'

(Di domenica 23 ottobre 2022) È un weekend molto difficle in casa Red Bull , quello del GP degli Usa, con i pensieri del team che sono tutti per Dietrich. Il fondatore e proprietario della scuderia di Milton Keynes se ...

Il fondatore e proprietario della scuderia di Milton Keynes se n'è andato ieri a 78 anni, dopo una lunga malattia, lasciando sconvolti tutti soprattutto Max. Il primo a credere in Max L'...Anche perché, alla fine di tutto, Maxin tutta la faccenda è quello che ha meno colpa . ... che per certi versila SF90 di tre anni fa e punta molto sul giro veloce (tendenza ...L'olandese ha voluto affidare ai suoi canali social un pensiero per il fondatore della Red Bull, scomparso ieri a 78 anni, dopo una lunga malattia ...La scomparsa di Dieter Mateschitz ha scosso l'intero paddock ad Austin ed in molti hanno voluto ricordare il patron della Red Bull che ha sfidato colossi che sembravano inattaccabili e cambiato la vit ...