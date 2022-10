Udinese-Torino 1-2 | Pellegri regala tre punti d’oro a Juric

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ilsbanca una delle squadre più in formaz della Serie A che, dopo il ko di Monza, ha ancora una volta deluso le aspettative. Merito die soprattutto dell’intraprendenza di, colui cheha preso il posto di uno spento Sanabria. I bianconeri sono andati subito sotto con la rete del terzino Ola Aina: Miranchuk lavora la palla per l’ex Chelsea bravo a battere Silvestri. I ragazzi di Sottil riacciuffano il pareggio con Deulofeu, capace di approfittare di una disattenzione difensiva di Zima.tuttavia non demorde e al 69?, grazie a, riesce a battere il collega Sottil: l’attaccante ex Genoa non ha lasciato scampo a Silvestri con un destro violento. I trepermettono ai granata di raggiungere quaota 14, l’...