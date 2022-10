Simoncelli | oggi 11 anni dalla sua morte Il Milan | “Manchi caro Sic”

Undici anni sono passati da quel tragico giorno in cui il nostro Marcoperdeva la vita ... grandissima garadel pilota chivassese Francesco Pecco Bagnaia partitodalla nona ...Alex compie 56 anni , e l'augurio di tutti è di poterlo rivedere e riabbracciare al meglio. Valentino Rossi e Mattia Pasini ricordanoNella beffarda casualità che, come ricordato, ha ...Una lettera a Repubblica. Per ricordare, per non dimenticare. Non era mai accaduto da allora che il GP di Malesia cadesse proprio il 23 ottobre. Una ...RIETI - Il Valle Del Peschiera va col cuore oltre l’ostacolo: al Gentile di Grotti vince per 1-0 sul Tor Lupara e si porta a quota sette punti. La matricola sta dimostrando che ...