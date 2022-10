(Di domenica 23 ottobre 2022) Terzaposition in carriera per Carlos, che ha regalato alla Ferrari la prima partenza al palo sul circuito di Austin. Lo spagnolo scatterà davanti a tutti nel GP degli Stati Uniti , e sarà ...

Terza pole position in carriera per Carlos, che ha regalato alla Ferrari la prima partenza al palo sul circuito di Austin. Lo spagnolo scatterà davanti a tutti nel GP degli Stati Uniti , e sarà affiancato da Max Verstappen in prima fila.Al termine di una sessione incerta fino alla bandiera a scacchi, Carlosè riuscito a ... apparse estremamente competitive sul tracciato del Circuit of the America, e da Lance Stroll,a ... Sainz: "Finalmente la pole, ma la Red Bull resta la favorita"