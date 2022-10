PIZZIGNACCO MIGLIORE IN CAMPO VINCE LA FERALPISALÒ

Leggi su udine20

(Di domenica 23 ottobre 2022) PORDENONE-0-1 GOL: 29? st D’Orazio. PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Zammarini, Bruscagin, Bassoli, Benedetti; Torrasi (33? st Biondi), Giorico (15? st Burrai), Pinato; Deli; Dubickas (15? st Magnaghi, 18? st Piscopo), Candellone. A disp.: Martinez, Giust, Maset, La Rosa, Biscontin, Ingrosso, Baldassar, Bottani. All. Di Carlo.(4-3-1-2):; Bergonzi, Pilati, Benedetti (26? st Bacchetti), Salines; Zennaro (26? st Icardi), Carraro (39? st Musatti), Balestrero; Siligardi (39? st Dimarco); Cernigoi (17? st D’Orazio), Guerra. A disp.: Neri, Ferretti, Tonetto, Pietrelli. All. Vecchi. ARBITRO: Galipò di Firenze, assistenti Grasso di Acireale e Vitale di Ancona. Quarto ufficiale Arnaut di Padova. NOTE: espulso Bergonzi per doppia ammonizione. Ammoniti Giorico e D’Orazio. Angoli 10-2. Recupero: 0? pt, 6? st. ...