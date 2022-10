LIVE – Modena-Milano 1-0 26-24 | 0-0 | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di domenica 23 ottobre 2022) Latestualedi Valsa Group-Allianz, partita valevole per la quarta giornata della regular season didimaschile. I Canarini di Andrea Giani, fin qui non brillanti e solo decimi in classifica con una vittoria all’attivo, proveranno a sfruttare il campo di casa per conquistare punti importanti e rilanciarsi in classifica. Dall’altra parte della rete ci saranno i meneghini di coach Piazza, quinti con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta e a caccia di un altro successo per rimanere nella zona alta della classifica. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.30 di domenica 23 ottobre al PalaSport G. Panini di. ...

L' ultimo confronto ufficiale risale al 28 gennaio 1996 quando, a Marassi, i padroni di casa si imposero per 2 - 0 quando ilsi impose in trasferta per 1 - 0. La gara sarà diretta da Fabio ...Vedremo cosa ci diranno questi due campi tra qualche ora RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 10GIORNATA Ore 16:15 Palermo Cittadella Ore 16:15 PisaCLASSIFICA SERIE B Frosinone, Genoa 21 Ternana 19 ...La partita Pisa - Modena di Domenica 23 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B ...