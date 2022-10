Highlights Musetti-Berrettini 7-65 6-2 | finale Atp Napoli 2022 VIDEO

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ilcon glidi7-6(5) 6-2, incontro valevole per ladel torneo ATP 250 di(cemento outdoor). Il carrarino si aggiudica un primo set combattutissimo e terminato solamente dopo quasi un’ora e mezza. Nel secondo, poi, escono fuori i problemi fisici del romano, menomato dal problema al piede accusato nella semicontro l’americano McDonald. Festeggia Lorenzo, che si porta a casa il suo secondo titolo in carriera sul circuito maggiore, il primo ottenuto sul veloce. Di seguito ilcon gli scambi più emozionanti ed i momenti più significativi della partita. SportFace.

... anche Sportface.it monitorerà la finale tra Berrettini e. Il nostro sito fornirà ai propri lettori una diretta testuale e li accompagnerà con news, approfondimenti,e ......disponibile la diretta tv in chiaro sulla Rai La contesa per il titolo tra Berrettini e... In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti ein ...VIDEO - Gli highlights del match tra Lorenzo Musetti e Laslo Djere, valevole per il secondo turno del torneo Atp di Napoli 2022 ...Highlights Musetti-Auger Aliassime 2-6 3-6 Atp Firenze 2022 (VIDEO). Musetti esce sconfitto dalla semifinale contro Aliassime che si guadagna un posto in finale contro Wolf.