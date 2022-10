F1 | GP Usa 2022 Max Verstappen spietato | rimonta Hamilton e vince ancora! Charles Leclerc 3° salva il bilancio Ferrari

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il Gran Premio degli Stati Uniti di F1 non riserva sorprese sul piano del meteo. Si corre in condizioni di asciutto. Il Texas non tradisce, almeno sotto questo punto di vista qualche certezza c’èIl vento, comunque, non manca e può sicuramente rappresentare un elemento di disturbo. Nel momento in cui vengono tolte le termocoperte, emerge un plebiscito per la mescola media. Nessuno azzarda le soft, mentre nelle retrovie, le Alpine e le Haas scelgono di affidarsi alle dure. Allo spegnimento dei semafori è subito disastro. Carlos Sainz scatta così così dalla pole position, viene sverniciato da Max(viceversa partito ottimamente) e alla prima curva ha la sfortuna di essere letteralmente speronato dalla Mercedes di George Russell, che ritarda esageratamente la sua staccata. L’impatto danneggia irreparabilmente il ...