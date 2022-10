Calciomercato.com

Commenta per primo Larinnova la fiducia a Massimiliano. Ariedo Braida , consulente strategico dei grigiorossi, conferma il tecnico a Il Secolo XIX : 'Ma certo, non se ne parla proprio, discorso che non ...Il dirigente della, Ariedo Braida, ha commentato la situazione della panchina grigiorossa dopo questo inizio di Serie A Ariedo Braida, dirigente della, ha parlato a Il Secolo XIX della situazione della panchina grigiorossa. Ecco le sue dichiarazioni. PANCHINA - "Ma certo, non se ne parla proprio, discorso che non esiste: è il nostro ... Cremonese, Alvini: 'Siamo sereni, con la Samp partita decisiva. Hendry Ha risposto bene' Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa prima della delicata sfida di lunedì contro la Sampdoria: "Arriva una sfida importante e lo sappiamo, siamo pronti per aff ..."Il discorso che non esiste: Alvini è il nostro allenatore punto e stop. Sin qui abbiamo sempre giocato con gran dignità e la vittoria ...