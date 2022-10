Chiedilo a Zona Wrestling #634

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 23 ottobre 2022) Buongiorno a tutti amici die benvenuti ad una nuova edizione della rubrica di domande e risposte più attesa del web. E’ domenica 23 ottobre e a poche ore dal termine di Halloween Havoc, eccomi qui pronto a rispondervi come sempre. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i Da KENTA-ch This: Ciao Giovanni, eccoti le mie domande. GiovY2JPitz: Ciao. 1) Tu come Bookeresti Finn Balor? E lo preferisci in singolo o come membro/leader di un gruppo? 1) In realtà non ho una preferenza ben precisa, Finn Balor non cambia tantissimo il suo approccio da singolo o da leader. Il mio modo di bookarlo non sarebbe tanto diverso da quello che si sta proponendo, lui ha bisogno di vittorie convincenti, schiaccianti, anche se vengono con l’aiuto dei suoi sodali, almeno per quanto riguarda il suo personaggio Heel. Poi, nel ...