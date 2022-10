Bologna-Lecce | Arnautovic | “La classifica marcatori non mi interessa”

(Di domenica 23 ottobre 2022) “Per noi è un giorno speciale. Abbiamo perso troppi punti in queste prime partite, avevamo bisogno di punti e da qui riparte la nostra stagione. Provo sempre a dare tutto per questa squadra. Oggi abbiamo giocato da squadra. Questa è la squadra che Thiago Motta ha in mente, può insegnarci tanto, passo dopo passo faremo sempre meglio. Lanon ha un significato speciale per me, non la guardo e non mi. Penso solo alla squadra“. Lo ha detto l’attaccante delMarkodopo la vittoria per 2-0 contro ilal Dall’Ara. Un abbraccio con Baschirotto ha chiuso nel migliore dei modi una partita di scintille: “Gli auguro il meglio, è un buon difensore. Le tensioni fanno parte della partita”, ha detto ai microfoni di Dazn. SportFace.

Commenta per primo: 2 - 0 Falcone 6: si tuffa dalla parte opposta in occasione della rete su rigore di Arnautovic. Poco può invece sul gol di Ferguson. Gendrey 5: ingenuo e sfortunato nell'azione che ...Commenta per primo: 2 - 0 Skorupski 6: ilnon lo infastidisce troppo, rimane a guardare per larghi tratti di gara. Posch 6: adattato al ruolo di terzino non delude le aspettative, rendendosi spesso ...Dopo la sconfitta casalinga dell’Udinese per mano del Torino, arrivata con il risultato di 1-2 grazie alla rete decisiva di Pellegri, alle 15:00 sono scese in campo al Dall’Ara Bologna e Lecce, con i ...Liscia come l'olio, arriva la seconda vittoria del Bologna in questo campionato: i rossoblù stendono 2-0 il Lecce, decidono le reti di Marko Arnautovic e Lewis Ferguson, su rigore e di testa, entrambe ...