Globalist.it

Una 'flotta ombra' di petroliere con proprietari sconosciuti si sta formando a livello globale 'per servire gli interessi di Mosca': lo scrive oggi l'agenzia di stampa. Già 240 navi sono state acquistate per trasportare il petrolio russo, in vista dell'embargo Ue che entrerà in vigore il cinque dicembre prossimo. Truppe degli Stati Uniti d'America della ...Taylor ha detto in una dichiarazione ache questo rapporto è una 'bugia assoluta' e che ... Scritto da Eirik Hyldbakk Furu 15 Ottobre 2022 alle 18:48 Hellena Taylorfinalmente perché ... Bloomberg rivela: “Mosca aggira l’embargo del petrolio Ue con una flotta ombra” Lo scorso 15 ottobre, l'ex doppiatrice di Bayonetta Hellena Taylor ha svelato al pubblico il vero motivo per cui non avrebbe prestato la propria voce alla protagonista nel nuovo capitolo della serie, ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...